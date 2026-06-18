Una mujer intenta matar a su marido con magia: un juicio impactante

Un caso extraño llamó la atención en el tribunal de asuntos familiares de Estambul, Turquía. El matrimonio de una pareja fue anulado basándose en alegaciones de que la mujer había practicado brujería contra su marido. Así lo informó « Oda TV ».

Se registró que un hombre llamado Z.T. y una mujer llamada N.T., residentes de Estambul, se casaron en 2004. De este matrimonio nacieron dos hijos. Según los materiales de la demanda, un día Z.T. se despertó y vio a su esposa, N.T., cortándole el cabello con unas tijeras.

Cuando el marido preguntó la razón de esta acción, ella respondió: «Te estoy haciendo brujería para que enfermes y mueras».

Profundamente conmocionado, Z.T. revisó todos los rincones de la casa ese mismo día y encontró entre 5 y 6 amuletos sellados en varios lugares. Escondió dichos amuletos y comenzó a vigilar a su esposa.

En la demanda se indica que el marido encontró mensajes con otro hombre en el teléfono de su esposa. Asimismo, descubrió que la mujer tenía encuentros secretos con dicho hombre.

Z.T., afirmando haber sido víctima de traición y brujería, acudió al tribunal para solicitar el divorcio, presentando los amuletos y los mensajes como evidencia. En su solicitud, manifestó lo siguiente:

«Mi esposa me traicionó. Siempre me ha hecho brujería. Pasa todo el día en la calle con su amante. Consume bebidas alcohólicas regularmente y no se ocupa del hogar ni de la educación de los hijos. Me lanzó un hechizo de muerte. Por ello, solicito el divorcio de N.T. y una indemnización de 700 000 liras por daños morales».

Por su parte, N.T. negó todas las acusaciones. Afirmó que las acusaciones de brujería eran infundadas y que los amuletos encontrados eran simples oraciones de bendición.

En la contrademanda presentada al tribunal, la mujer acusó a su marido de tacañería. Señaló que el marido exigía constantemente recibos e informes de todos sus gastos.

«Una vida así fue dura para mí. El principal culpable de la ruptura de nuestra familia es mi marido», declaró N.T., solicitando una indemnización de 200 000 liras contra su esposo.

Durante el proceso judicial, los amuletos presentados por Z.T. fueron enviados a un experto especializado. El experto, traductor de árabe, intentó leerlos, pero al no poder traducir el texto con precisión, se solicitó la ayuda de un imán de la mezquita.

El imán confirmó que los amuletos contenían efectivamente brujería. Según él, si estos textos fueran transcritos, la magia podría fortalecerse.

El experto también citó las palabras del imán en su conclusión, declarando que estas escrituras eran brujería y subrayando que no podían ser transcritas.

Finalmente, el tribunal determinó que ambas partes eran responsables de los problemas matrimoniales y dictaminó el divorcio oficial de la pareja.