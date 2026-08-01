Un supuesto caso de brujería

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Un supuesto caso de brujería

En las redes sociales se difundió un vídeo que afirma que a una mujer le han hecho brujería. En él se muestra una foto antigua en la que se han introducido agujas en las zonas de los ojos, la nariz y la garganta de una mujer.

En los fotogramas siguientes se muestra que han aparecido heridas en los mismos lugares de la mujer. Esta situación está provocando diversas conjeturas entre los usuarios de las redes sociales.

Algunos observadores relacionaron la situación de la foto con la brujería. En los comentarios se condenaron las acciones de la persona que cometió este acto. Muchos escribieron que tanto maldad se volverá en contra de su autor.

La verdadera causa del incidente y la veracidad de las situaciones del vídeo siguen siendo desconocidas.

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