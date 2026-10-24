La viuda de Diogo Jota revela los últimos mensajes antes del accidente

La exestrella del Liverpool FC y de la selección nacional de Portugal Diogo Jota falleció trágicamente a los 28 años en un terrible accidente de tráfico ocurrido en España el 3 de julio de 2025. En el mismo accidente, también murió su hermano, André Silva.

Más de un año después, la viuda del jugador, Rute Cardoso, relató por primera vez en un nuevo libro dedicado a la memoria de Diogo Jota los desgarradores momentos finales antes de la tragedia.

Últimos mensajes e inquietud sin respuesta

El medio italiano derbyderbyderby.it citó los recuerdos de Rute Cardoso, viuda del fallecido delantero, extraídos del libro:

Un breve adiós virtual: La pareja siguió intercambiando mensajes después de despedirse en persona;

La última respuesta: «Le envié un mensaje deseándole un buen viaje. Él me respondió brevemente con un solo emoji;

La preocupación de una esposa: Después le escribí de nuevo para pedirle que tuviera mucho cuidado en la carretera», recuerda Rute Cardoso.

Lamentablemente, esos breves mensajes fueron su última comunicación, y horas después, los hermanos fueron víctimas del accidente.

«Forever 20»: Un gran homenaje en Anfield

El club inglés Liverpool no ha olvidado a su delantero portugués, quien contribuyó enormemente a las victorias del equipo con el número 20:

Proyecto «Forever 20»: La directiva del club presentó un plan para construir un monumento en su estadio, Anfield, para inmortalizar la memoria de Diogo Jota y su hermano André Silva;

Memoria eterna: Se espera que este monumento, llamado «Forever 20», se convierta en un lugar sagrado para que los aficionados rindan homenaje a la leyenda del club.

Esta tragedia sigue siendo una pérdida enorme para el fútbol mundial, más allá de Portugal e Inglaterra.