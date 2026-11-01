Superclásico en la Premier League: qué saber antes del Liverpool — Arsenal

Día de gran choque en la Premier League. Hoy, 1 de noviembre, se disputa el partido central esperado por millones de aficionados, correspondiente a la 9ª jornada: Liverpool — Arsenal se enfrentan.

Este intenso duelo, que tendrá lugar en el mítico estadio de Anfield, comenzará a las 21:30 (hora de Taskent). El árbitro principal de este encuentro crucial será Andrew Madley. Historial de enfrentamientos: Equilibrio total y racha de empates

Los últimos partidos entre estos dos gigantes siempre han estado llenos de intensidad y resultados inesperados. Existe un equilibrio absoluto en los últimos 5 enfrentamientos: cada equipo tiene una victoria y los otros 3 partidos terminaron en empate:

8 de enero de 2026:

Arsenal — Liverpool — 0:0; 31 de agosto de 2025:

Liverpool — Arsenal — 1:0; 11 de mayo de 2025:

Liverpool — Arsenal — 2:2; 27 de octubre de 2024:

Arsenal — Liverpool — 2:2; 4 de febrero de 2024:

Arsenal — Liverpool — 3:1. ¿Qué esperar?

El choque en Anfield siempre es decisivo para la carrera por el título y los puestos altos de la tabla. En este partido de la 9ª jornada, ambos equipos saldrán a ganar:

Liverpool:

En casa, con el apoyo apasionado de su afición, buscará no perder puntos y consolidar sus ambiciones de liderazgo; Arsenal:

En su difícil visita a Liverpool, buscará llevarse los tres puntos a Londres mediante una defensa ordenada y contraataques rápidos. Esta noche, los ojos de millones estarán puestos en Liverpool; sin duda, se vivirá un auténtico drama del fútbol inglés.

Bugun tunda millionlar nigohi Liverpulga qaratiladi — bu yerda haqiqiy ingliz futboli dramasi namoyish etilishi shubhasiz.