En la jornada 11 de la Premier League, Liverpool y Manchester United se enfrentan. Antes de este choque, considerado una de las mayores rivalidades del fútbol inglés, se han anunciado las alineaciones de ambos equipos. El encuentro comienza hoy, 22 de noviembre, a las 21:30 (hora de Taskent).

Liverpool recibe al Manchester United en su estadio. El enfrentamiento entre ambos clubes tiene una importancia especial, no solo por los puntos en la tabla, sino también por la rivalidad histórica y la pasión de los aficionados.

Los locales ocupan una posición más alta en la tabla en esta etapa de la temporada. El Manchester United buscará sumar puntos importantes fuera de casa.

Las alineaciones del Liverpool y del Manchester United han sido publicadas.

El cuerpo técnico ha anunciado la lista de jugadores elegidos para este partido crucial. Ambos equipos saltarán al campo con sus onces iniciales.

Premier League, Jornada 11

Liverpool - Manchester United

Fecha: 22 de noviembre

Hora de inicio: 21:30 (hora de Taskent)

Liverpool: Alisson, Araujo, Barcola, Isak, Jake, Kerkez, Mac Allister, Ngumoa, Szoboszlai, van Dijk, Wirtz.

Manchester United: Lammens, Cunha, Dalot, de Ligt, Dorgu, Fernandes, Mainoo, Martínez, Mbeumo, Tielemans, Yoro.

¿Cómo llegan los equipos en la tabla?

Antes de este partido, el Liverpool ocupa el 5º puesto de la Premier League con 18 puntos. El Manchester United se sitúa en la 9ª posición con 8 puntos.

Si los locales pueden escalar posiciones con una victoria, para el Manchester United los puntos fuera de casa son vitales para mejorar su situación en el torneo.

El nuevo duelo entre estos dos gigantes del fútbol inglés acapara la atención. Ahora, todas las miradas están puestas en el partido en Anfield.