«Reglas violadas»: Elon Musk bloqueó el sistema Starlink tras una publicación de Zelenski

El multimillonario estadounidense y jefe de SpaceX Elon Musk en territorio ucraniano Starlink explicó la razón de la restricción de acceso a la red de internet satelital. Según Musk, esta decisión fue causada directamente por una publicación en redes sociales del presidente ucraniano Volodímir Zelenski. El empresario señaló que en su publicación del 16 de octubre, Zelenski admitió abiertamente que el sistema Starlink se utilizó en ataques de drones de ataque de medio alcance, lo que constituye una violación grave de las reglas del sistema.

El empresario señaló que en su publicación del 16 de octubre, Zelenski admitió abiertamente que el sistema Starlink se utilizó en ataques de drones de ataque de medio alcance, lo que constituye una violación grave de las reglas del sistema.

«Zelenski lo escribió él mismo»: la contundente declaración de Musk

Elon Musk explicó las verdaderas razones de la decisión en su página de la red X (anteriormente Twitter):

Cita y resaltado: Musk resaltó en amarillo la frase del post de Zelenski que decía «también estamos utilizando el sistema Starlink para ataques de medio alcance»;

Violación de los términos de uso: «Para que los idiotas lo entiendan: Zelenski escribió él mismo que estaba usando Starlink para ataques con drones, lo cual es totalmente contrario a los términos de uso del sistema», enfatizó Musk;

«La brecha se cerró»: El empresario recordó que se vieron obligados a cerrar esta brecha la semana pasada, ya que el sistema está destinado únicamente a la defensa y a las comunicaciones civiles.

Sistema civil y restricciones militares: ¿Dónde se traza la línea?

La empresa Starlink justificó esta decisión por la necesidad de mantener su estatus comercial y humanitario: