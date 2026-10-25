«Reglas violadas»: Elon Musk bloqueó el sistema Starlink tras una publicación de Zelenski

·3·Mundo
«Reglas violadas»: Elon Musk bloqueó el sistema Starlink tras una publicación de Zelenski

El multimillonario estadounidense y jefe de SpaceX Elon Musk en territorio ucraniano Starlink explicó la razón de la restricción de acceso a la red de internet satelital. Según Musk, esta decisión fue causada directamente por una publicación en redes sociales del presidente ucraniano Volodímir Zelenski. El empresario señaló que en su publicación del 16 de octubre, Zelenski admitió abiertamente que el sistema Starlink se utilizó en ataques de drones de ataque de medio alcance, lo que constituye una violación grave de las reglas del sistema.

El empresario señaló que en su publicación del 16 de octubre, Zelenski admitió abiertamente que el sistema Starlink se utilizó en ataques de drones de ataque de medio alcance, lo que constituye una violación grave de las reglas del sistema.

«Zelenski lo escribió él mismo»: la contundente declaración de Musk

Elon Musk explicó las verdaderas razones de la decisión en su página de la red X (anteriormente Twitter):

  • Cita y resaltado: Musk resaltó en amarillo la frase del post de Zelenski que decía «también estamos utilizando el sistema Starlink para ataques de medio alcance»;

  • Violación de los términos de uso: «Para que los idiotas lo entiendan: Zelenski escribió él mismo que estaba usando Starlink para ataques con drones, lo cual es totalmente contrario a los términos de uso del sistema», enfatizó Musk;

  • «La brecha se cerró»: El empresario recordó que se vieron obligados a cerrar esta brecha la semana pasada, ya que el sistema está destinado únicamente a la defensa y a las comunicaciones civiles.

Sistema civil y restricciones militares: ¿Dónde se traza la línea?

La empresa Starlink justificó esta decisión por la necesidad de mantener su estatus comercial y humanitario:

  • «No hay permiso para matar personas»: «Un sistema civil y comercial como Starlink nunca ha sido autorizado, y nunca debería serlo, para ataques ofensivos con drones destinados a matar personas», escribió el multimillonario;

  • De la defensa a la agresión: Musk declaró que el sistema se proporcionó originalmente para mantener las comunicaciones y apoyar la infraestructura, pero que convertirlo en un arma ofensiva no se alinea con su política;

  • Impacto en el frente: Estas restricciones técnicas podrían tener un impacto serio en el radio y las operaciones de los drones ucranianos guiados por satélite.

Elon MuskStarlinkVolodímir ZelenskiUcraniaTecnología
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Starlink permite generar ingresos pasivos a través de su Internet satelitalStarlink permite generar ingresos pasivos a través de su Internet satelital4 octubre 12:28¿Por qué les importa más Ucrania?: Elon Musk expone los esquemas de ayuda en EE. UU.¿Por qué les importa más Ucrania?: Elon Musk expone los esquemas de ayuda en EE. UU.23 octubre 23:39SpaceX reduce el precio de Starlink Mini en EE. UU. a un nivel récordSpaceX reduce el precio de Starlink Mini en EE. UU. a un nivel récord2 octubre 18:29La velocidad de Internet de Starlink aumentará hasta el gigabitLa velocidad de Internet de Starlink aumentará hasta el gigabit26 septiembre 18:24Ucrania trabaja en la creación de su propio análogo de StarlinkUcrania trabaja en la creación de su propio análogo de Starlink5 octubre 15:29SpaceX prueba escudos térmicos reciclados para StarshipSpaceX prueba escudos térmicos reciclados para Starship16 septiembre 14:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol