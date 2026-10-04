Starlink permite generar ingresos pasivos a través de su Internet satelital

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Starlink permite generar ingresos pasivos a través de su Internet satelital

Según ixbt.com, el servicio de Internet Starlink de SpaceX ha lanzado un nuevo programa beta llamado Starlink for Communities, que permite a los usuarios generar ingresos adicionales mediante su equipo. Esta iniciativa brinda a los pequeños operadores y propietarios de bienes raíces la oportunidad de compartir el acceso a Internet desde un único terminal satelital con su entorno a cambio de una recompensa financiera. Así lo informa Ixbt.com informa .

Cómo funciona el nuevo programa

El programa contempla la instalación de terminales y routers de Starlink en lugares concurridos o con alta demanda de conectividad. Estas áreas incluyen zonas rurales, centros vacacionales, campings, complejos residenciales o espacios para eventos públicos. Los usuarios cercanos pueden conectarse a la red mediante tarifas temporales.

Se ofrecen diversas opciones de conexión para los participantes. Los usuarios pueden comprar accesos por hora, día o semana por dispositivo. También existe un plan mensual que admite hasta cuatro dispositivos, lo que permite que varios hogares o usuarios compartan una red única sin necesidad de instalar una antena satelital individual.

Obligaciones y modelo financiero

Todos los procesos técnicos y administrativos, incluyendo la creación de cuentas, el procesamiento de pagos, la gestión de la red y el mantenimiento, son responsabilidad total de Starlink. El papel del propietario del equipo se limita a instalar el terminal, garantizar su suministro eléctrico continuo y realizar tareas básicas de mantenimiento. Por cada conexión de pago, el propietario del equipo recibe una parte de los ingresos.

Según los expertos, este modelo de negocio se asemeja al concepto de robotaxi que Elon Musk planeó para los vehículos Tesla. En este caso, la empresa gestiona la infraestructura compleja y los sistemas de pago, mientras que el usuario aporta su activo físico. Sin embargo, mientras que los robotaxis de Tesla siguen siendo un proyecto futuro, el programa Starlink for Communities ya está aceptando solicitudes en varios países y generando ingresos pasivos reales.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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