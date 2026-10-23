¿Por qué les importa más Ucrania?: Elon Musk expone los esquemas de ayuda en EE. UU.

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¿Por qué les importa más Ucrania?: Elon Musk expone los esquemas de ayuda en EE. UU.

El multimillonario estadounidense, Tesla y SpaceX fundador de las empresas y propietario de la plataforma X (anteriormente Twitter), Elon Musk hizo otra declaración impactante y contundente sobre la ayuda financiera asignada a Ucrania.

El empresario afirmó que el dinero de los contribuyentes estadounidenses es «lavado» por funcionarios ucranianos a través de diversos esquemas y devuelto para financiar las campañas electorales de los políticos estadounidenses.

«El dinero regresa a través de esquemas ocultos»

Elon Musk escribió sus controvertidas opiniones en su página oficial de la red social X :

  • Esquemas de lavado de dinero: «Parte de ese dinero de los contribuyentes estadounidenses regresa a través de numerosos esquemas de lavado de dinero y se utiliza para financiar campañas políticas en Estados Unidos;

  • Intereses de los políticos: ¡Es precisamente por eso que ven a algunos políticos preocuparse más por Ucrania que por Estados Unidos!» enfatizó el multimillonario.

Debates políticos y tensiones en EE. UU.

Esta declaración del multimillonario se produce en un momento en que el alcance de la ayuda financiera y militar a Ucrania es el centro de los debates políticos internos en EE. UU.:

  • Cuestión del control financiero: En Estados Unidos, aumentan los llamados a realizar auditorías transparentes sobre el uso de las decenas de miles de millones de dólares asignados a Ucrania;

  • La influencia de Musk: Esta declaración de Elon Musk, quien comenta frecuentemente los procesos en la Casa Blanca y la política mundial, ha desatado una ola de discusiones en los círculos de Washington y en las redes sociales.

Hasta ahora, las autoridades ucranianas o la administración estadounidense no han respondido oficialmente a las afirmaciones de Musk.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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