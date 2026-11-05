Días oscuros para Musk: ¿a quién atacarán los Demócratas tras tomar el Congreso?

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Días oscuros para Musk: ¿a quién atacarán los Demócratas tras tomar el Congreso?

El Partido Demócrata, que toma el poder tras ganar las elecciones de mitad de mandato en EE. UU., se prepara para iniciar una gran investigación contra el magnate tecnológico Elon Musk. Según CNN, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado ha exigido a Musk y a su empresa conservar todos los documentos y comunicaciones sobre la ralentización (o desconexión) deliberada de la red de internet satelital Starlink para las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Según los demócratas, las medidas tomadas para limitar artificialmente las comunicaciones espaciales en la línea del frente contravienen los intereses de seguridad nacional y estas decisiones deben ser examinadas minuciosamente.

«Exigimos una investigación completa y sanciones»: la postura del Congreso

Tres miembros del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes han solicitado formalmente esclarecer el papel personal de Elon Musk en estos eventos:

  • Postura firme: «Necesitamos una investigación completa y, dependiendo de los resultados, las consecuencias y responsabilidades correspondientes», declaró el congresista Sam Liccardo;

  • Investigaciones a gran escala: El comité del Senado ha enviado solicitudes oficiales no solo a Musk, sino también a varios bancos importantes, puertos internacionales y estructuras privadas involucradas en acuerdos sospechosos relacionados con el suministro de diésel ruso;

  • Prohibición de destruir pruebas: Según la orden enviada, no se puede eliminar ningún documento, mensaje digital o registro de servidor relacionado con la investigación.

Gran revisión en enero: las decisiones de Trump serán reexaminadas

Según CNN, el control total del Congreso de EE. UU. pasará oficialmente al Partido Demócrata en enero:

  • Investigación dirigida por Chris Coons: Se espera que el senador Chris Coons dirija los procesos influyentes en el Senado;

  • Auditoría de dos años de actividad: Tras el cambio de poder, los demócratas iniciarán una auditoría a gran escala de casi todas las decisiones políticas internas y externas tomadas por la administración de Donald Trump en los últimos dos años.

«América azul»: los gigantes tecnológicos en la mira

Según un análisis del diario británico The Guardian, el dominio demócrata en el mapa político estadounidense («el giro al azul») augura tiempos difíciles para algunos magnates de Silicon Valley:

  • Venganza política y control: Se espera que la vida de los grandes multimillonarios tecnológicos que se acercaron activamente a Donald Trump y lo apoyaron en los últimos años se vuelva significativamente más compleja a partir de enero;

  • Monopolio y contratos federales: Es muy probable que Starlink, SpaceX y otros proyectos de Musk sean reexaminados bajo la lupa de los contratos públicos y un estricto control parlamentario.

Elon MuskStarlinkPartido DemócrataCongreso de EE. UU.Estados Unidos
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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