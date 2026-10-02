SpaceX reduce el precio de Starlink Mini en EE. UU. a un nivel récord

·3·Tecnología
SpaceX reduce el precio de Starlink Mini en EE. UU. a un nivel récord

La compañía SpaceX, propiedad de Elon Musk, ha reducido drásticamente el precio del kit de equipos para el Internet satelital Starlink Mini en el mercado estadounidense. Según informa ixbt.com, este dispositivo portátil ahora se puede adquirir por solo 149 USD. Así lo reporta Ixbt.com .

Esta reducción de precios se considera un paso importante para popularizar aún más las tecnologías de Internet satelital a nivel mundial y hacerlas más accesibles para los consumidores. Este nuevo precio supone una rebaja del 25 % respecto al valor anterior de 199 USD, y un 75 % menos en comparación con el precio inicial de 599 USD.

Condiciones de pago y tarifas flexibles

Con el objetivo de ofrecer facilidades financieras a sus clientes, la empresa ha implementado una opción de pago a plazos. Los compradores pueden adquirir este kit pagando 12,41 USD al mes durante 12 meses.

Para los dispositivos Starlink Mini, diseñados para viajes y uso móvil, se ofrecen tres planes mensuales de Roam:

  • 55 USD al mes por 100 GB de tráfico
  • 80 USD al mes por 300 GB de tráfico
  • 175 USD al mes por la opción de Internet ilimitado

Capacidades técnicas y cobertura

Este equipo está diseñado para proporcionar conexión a Internet de alta velocidad en áreas remotas sin infraestructura de comunicación terrestre, así como durante viajes. Según ixbt.com, el dispositivo compacto Starlink Mini es capaz de ofrecer velocidades de descarga superiores a 300 Mbps.

Los expertos opinan que esta reducción de precios ampliará la base de usuarios de Internet móvil, haciendo que la conexión sea más abierta y asequible para quienes viajan a destinos lejanos.

StarlinkSpaceXInternetTecnologíaElon Musk
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La velocidad de Internet de Starlink aumentará hasta el gigabitLa velocidad de Internet de Starlink aumentará hasta el gigabit26 septiembre 18:24La velocidad de internet de Starlink aumentará: la FCC aprueba nuevas frecuenciasLa velocidad de internet de Starlink aumentará: la FCC aprueba nuevas frecuenciasAyer 14:55El grupo orbital Starlink alcanzará los 100 000 satélitesEl grupo orbital Starlink alcanzará los 100 000 satélites10 agosto 14:52Starlink comienza operaciones oficialmente en los EAU: se revelan los precios del internet satelitalStarlink comienza operaciones oficialmente en los EAU: se revelan los precios del internet satelital3 septiembre 14:20Starlink lanza Internet satelital para smartphones convencionales en EcuadorStarlink lanza Internet satelital para smartphones convencionales en Ecuador30 septiembre 13:51SpaceX lanza una nueva tarifa de Starlink para embarcaciones pequeñasSpaceX lanza una nueva tarifa de Starlink para embarcaciones pequeñas28 agosto 14:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27