SpaceX reduce el precio de Starlink Mini en EE. UU. a un nivel récord

La compañía SpaceX, propiedad de Elon Musk, ha reducido drásticamente el precio del kit de equipos para el Internet satelital Starlink Mini en el mercado estadounidense. Según informa ixbt.com, este dispositivo portátil ahora se puede adquirir por solo 149 USD. Así lo reporta Ixbt.com .

Esta reducción de precios se considera un paso importante para popularizar aún más las tecnologías de Internet satelital a nivel mundial y hacerlas más accesibles para los consumidores. Este nuevo precio supone una rebaja del 25 % respecto al valor anterior de 199 USD, y un 75 % menos en comparación con el precio inicial de 599 USD.

Condiciones de pago y tarifas flexibles

Con el objetivo de ofrecer facilidades financieras a sus clientes, la empresa ha implementado una opción de pago a plazos. Los compradores pueden adquirir este kit pagando 12,41 USD al mes durante 12 meses.

Para los dispositivos Starlink Mini, diseñados para viajes y uso móvil, se ofrecen tres planes mensuales de Roam:

55 USD al mes por 100 GB de tráfico

80 USD al mes por 300 GB de tráfico

175 USD al mes por la opción de Internet ilimitado

Capacidades técnicas y cobertura

Este equipo está diseñado para proporcionar conexión a Internet de alta velocidad en áreas remotas sin infraestructura de comunicación terrestre, así como durante viajes. Según ixbt.com, el dispositivo compacto Starlink Mini es capaz de ofrecer velocidades de descarga superiores a 300 Mbps.

Los expertos opinan que esta reducción de precios ampliará la base de usuarios de Internet móvil, haciendo que la conexión sea más abierta y asequible para quienes viajan a destinos lejanos.