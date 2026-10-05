Ucrania trabaja en la creación de su propio análogo de Starlink

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Ucrania trabaja en la creación de su propio análogo de Starlink

Ucrania ha iniciado un proyecto para crear su propio sistema satelital nacional, una iniciativa que se encuentra actualmente en una fase preliminar. Así lo informaron los líderes ucranianos durante una conferencia de prensa conjunta con el canciller alemán, según informa ixbt.com. informa Ixbt.com.

Por el momento, las autoridades oficiales no han revelado otros detalles técnicos ni plazos para la implementación de este proyecto. En particular, sigue siendo desconocido cómo se llevará a cabo la puesta en órbita de los satélites y qué recursos se destinarán para ello.

Decisión política y contexto tecnológico

Según la fuente topwar.ru, la decisión de desarrollar este proyecto se tomó tras los cambios políticos en EE. UU. y la negativa de Elon Musk y Donald Trump a permitir que Ucrania utilizara el sistema Starlink para realizar ataques en el interior del territorio ruso. Esta situación ha llevado a Kiev a buscar formas de poseer su propia infraestructura de comunicaciones.

Como referencia, Starlink es un sistema global de Internet por satélite desarrollado y operado por la empresa estadounidense SpaceX, utilizado ampliamente en todo el mundo. Al mismo tiempo, otros países de la región están desarrollando proyectos similares. En particular, se informa que en Rusia, la empresa « Byuro 1440 » está creando un sistema de comunicación satelital de órbita baja llamado « Rassvet ».

La importancia de la comunicación satelital

En Ucrania, los servicios de comunicación satelital tienen actualmente una demanda muy alta. Estas tecnologías desempeñan un papel crucial no solo en los sectores estratégicos, sino también para proporcionar Internet a la población.

Según las previsiones de la empresa Veon, el número de usuarios de los servicios de Starlink en Ucrania podría alcanzar los 12 millones para finales de año. Esto demuestra la gran necesidad de tecnologías de comunicación modernas en el país.

La creación de un nuevo sistema satelital nacional podría ser un paso importante para garantizar la seguridad y la independencia de las comunicaciones de Ucrania, aunque el éxito del proyecto dependerá de sus capacidades técnicas y financieras.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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