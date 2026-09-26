La velocidad de Internet de Starlink aumentará hasta el gigabit

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La velocidad de Internet de Starlink aumentará hasta el gigabit

SpaceX se prepara para casi duplicar la velocidad de su Internet satelital Starlink para clientes corporativos. Según ixbt.com, gracias a nuevas tecnologías y actualizaciones, los usuarios pronto podrán disfrutar de una conexión de alta velocidad. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se ha informado que, para finales de 2026, los propietarios del nuevo terminal Performance Gen 3 con la tarifa Business Maritime podrán disfrutar de un servicio cuya velocidad de descarga se acercará a 1 Gbit/s. Actualmente, la velocidad de descarga para el terminal Performance Kit está fijada en hasta 475 Mbit/s, y la velocidad de subida en hasta 75 Mbit/s. Tras la actualización, se espera que esta cifra aumente a aproximadamente 950 Mbit/s.

Nuevas oportunidades para clientes marítimos y terrestres

Los barcos y yates que utilizan las tarifas Business Maritime serán los primeros en probar este Internet de alta velocidad. El costo de este equipo es de 2000 dólares, y la tarifa base que incluye 50 GB de datos comienza en 250 dólares al mes.

Para los usuarios terrestres, el proceso de aumento de velocidad está previsto para 2027. SpaceX tiene como objetivo ampliar el alcance de estas capacidades mediante la actualización gradual de su constelación orbital.

Satélites de generación V3 y nuevas tarifas

La razón principal del drástico aumento en el rendimiento es la introducción de los satélites de nueva generación V3. Son mucho más grandes que los dispositivos actuales y se lanzan al espacio mediante el cohete Starship. Según SpaceX, estos dispositivos aumentarán la capacidad total casi diez veces en comparación con la generación V2, y se promete que las capacidades de transferencia de datos de los usuarios se ampliarán hasta 24 veces.

Al mismo tiempo, Starlink está actualizando su línea de tarifas corporativas. A partir del 1 de diciembre, se planea cambiar los planes Local Priority y Global Priority a Business Plan y Global Business Plan. En algunos mercados, incluido el Reino Unido, se espera una revisión de precios. Además, se podrían introducir restricciones para el uso fuera de la región de origen en el Business Plan: si se utiliza el servicio durante más de 30 días consecutivos, se requerirá el cambio a una tarifa global más costosa.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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