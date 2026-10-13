Presidente de los Estados Unidos Donald Trump declaró abiertamente que es hora de cambiar al jefe de Estado en Ucrania. En un artículo analítico publicado por la prestigiosa publicación estadounidense Newsweek se escribe que esta declaración del jefe de la Casa Blanca ha intensificado las preguntas sobre el calendario de las elecciones en Kiev y Volodímir Zelenskiel futuro político de este último.

La presión de Washington sobre Kiev alcanzó una nueva etapa después de que Zelenski criticara abiertamente el acuerdo de diésel entre Estados Unidos y Rusia.

La declaración de Trump y el factor que enfureció a Washington

La dura salida del líder de la Casa Blanca contra el liderazgo ucraniano no fue casualidad:

Llamado abierto: En una declaración hecha el sábado, Trump enfatizó: «Creo que es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente», afirmó;

El conflicto en torno al acuerdo de diésel: En un contexto de bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, los precios del combustible en EE. UU. se dispararon, ejerciendo una seria presión sobre la población antes de las elecciones de mitad de mandato en noviembre. Mientras Washington cerraba un acuerdo para comprar millones de toneladas de diésel a Rusia, la oposición de Zelenski a este pacto provocó la reacción contundente de Trump;

Presiones por corrupción: Los analistas de la publicación subrayan que el mandato de Zelenski se ha visto gravemente afectado por escándalos de corrupción que involucran a su círculo más cercano.

Los 4 principales candidatos para reemplazar a Zelenski

La revista Newsweek mencionó a cuatro figuras influyentes con el potencial de suceder al actual presidente en el escenario político ucraniano:

Valeri Zaluzhni: Excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, actualmente embajador en el Reino Unido. Es una de las figuras con mayor confianza entre el ejército y la población del país;

Kirilo Budánov: Exjefe de la Dirección Principal de Inteligencia (GUR), actualmente un alto funcionario que dirige la oficina del presidente;

Mijaíl Fiódorov: Exministro de Defensa, conocido por sus reformas en el campo de las tecnologías digitales;

Petró Poroshenko: Expresidente de Ucrania y el político con más experiencia de la oposición.

Sin embargo, como señala la publicación «Vremya.ua», ni Zaluzhni ni Budánov han declarado oficialmente hasta ahora sus ambiciones presidenciales o sus planes para luchar por la jefatura del Estado.

La celebración de elecciones en Ucrania y la transformación del poder se están convirtiendo ahora no solo en un asunto interno, sino en un tema central de la geopolítica estratégica de EE. UU. y Occidente.