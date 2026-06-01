Incendio de un transformador en el distrito de Olmazor

Hoy, 1 de junio, un transformador se incendió en una subestación ubicada en la calle Kichik Halqa Yuli, en el distrito de Olmazor, Taskent.

Según el Ministerio de Situaciones de Emergencia, los equipos de rescate llegaron al lugar a las 19:01 y el incendio fue contenido a las 19:12. Actualmente continúan los trabajos para extinguir el fuego por completo.