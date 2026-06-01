Incendio de un transformador en el distrito de Olmazor

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Incendio de un transformador en el distrito de Olmazor

Hoy, 1 de junio, un transformador se incendió en una subestación ubicada en la calle Kichik Halqa Yuli, en el distrito de Olmazor, Taskent.

Según el Ministerio de Situaciones de Emergencia, los equipos de rescate llegaron al lugar a las 19:01 y el incendio fue contenido a las 19:12. Actualmente continúan los trabajos para extinguir el fuego por completo.

Hasta el momento no hay información sobre víctimas como resultado del incidente. La situación está bajo el control total del Departamento de Situaciones de Emergencia.

Además, debido al incendio, se están produciendo cortes de energía temporales en partes de los distritos de Shayxontohur y Olmazor, afectando a aproximadamente 6,200 hogares y más de 800 entidades legales.

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