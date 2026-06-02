La aviación rusa necesitará 500 nuevos aviones en los próximos 10 años

Las aerolíneas rusas necesitarán aproximadamente 500 nuevos aviones de pasajeros en los próximos 10 a 12 años. Esta previsión fue anunciada por Vadim Badekha, director general de la United Aircraft Corporation (UAC). Según él, estas estimaciones se basan en las proyecciones de las aerolíneas y en la retirada gradual de las aeronaves extranjeras. Así lo informa Ixbt.com informa .

El jefe de la UAC enfatizó que la industria aeronáutica rusa es capaz de garantizar este volumen de entregas. Los contratos para el primer lote de aviones de aviación civil han sido firmados y actualmente se encuentran en proceso de producción. En cuanto a los pedidos posteriores, se han acordado los parámetros principales de cooperación con las aerolíneas, y se espera que estos acuerdos se consoliden ahora con contratos formales.

Se prevé que los nuevos aviones nacionales desempeñen un papel clave en la renovación de la flota aérea. Actualmente, las pruebas de certificación de los modelos MS-21 y SJ-100 están en curso. En un futuro próximo, se planea la certificación del avión regional Il-114-300. Además, el modelo modernizado Tu-214, equipado con equipos totalmente sustituidos por importaciones, también ha obtenido los permisos necesarios.

Badekha señaló que si el programa de inversión actual se completa con éxito, la producción de 500 aviones se convertirá en una tarea realista. Rusia sigue siendo uno de los pocos países del mundo con un ciclo completo de creación de tecnología aeronáutica, desde el diseño hasta la producción de componentes y aviones terminados.