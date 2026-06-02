Qatar anuncia la convocatoria final para la Copa del Mundo
La selección nacional de Qatar, uno de los equipos más fuertes y laureados de Asia, ha finalizado sus planes para la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. A través de sus canales oficiales en redes sociales, Qatar ha revelado la lista definitiva de jugadores que representarán al país en este prestigioso torneo.
El seleccionador ha convocado a los jugadores más experimentados y que actualmente se encuentran en mejor estado de forma. La lista incluye estrellas de la liga local y legionarios que juegan en el extranjero. A continuación, puede ver la lista completa de los jugadores cataríes que saltarán al campo en el Mundial.
Convocatoria oficial de la selección nacional de Qatar:
Porteros:
Salah Zakaria (Al-Duhail)
Meshaal Issa Barsham (Al-Sadd)
Mahmoud Abunada (Al-Rayyan)
Defensas:
Boualem Khoukhi (Al-Sadd)
Pedro Miguel (Al-Sadd)
Sultan Al-Brake (Al-Duhail)
Al-Hashmi Al-Hussain (Al-Arabi)
Ayoub Assal (Al-Gharafa)
Issa Laye (Al-Arabi)
Lucas Mendes (Al-Wakrah)
Homam Al-Amin (Cultural Leonesa, España)
Centrocampistas:
Ahmed Fathi (Al-Arabi)
Jassem Gaber (Al-Rayyan)
Assim Madibo (Al-Wakrah)
Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan)
Karim Boudiaf (Al-Duhail)
Mohammed Al-Mannai (Al-Shamal)
Delanteros:
Almoez Ali (Al-Duhail)
Akram Afif (Al-Sadd)
Tahsin Mohammed Jamshid (Al-Duhail)
Edmilson Junior (Al-Duhail)
Ahmed Al-Ganehi (Al-Gharafa)
Ahmed Alaaeldin (Al-Rayyan)
Hassan Al-Haydos (Al-Sadd)
Mohammed Muntari (Al-Gharafa)
Yusuf Abdurisag (Al-Wakrah)
¿Qué retos esperan a los cataríes en el grupo?
Como breve apunte, la selección de Qatar ha quedado encuadrada en un grupo serio e interesante para la fase de grupos del próximo Mundial.
Según los resultados del sorteo, competirán en el Grupo B. Para pasar de fase, los campeones de Asia se enfrentarán a la intensidad de Canadá, la disciplina de Suiza y a uno de los representantes europeos más serios, la selección nacional de Bosnia y Herzegovina.
Se espera que los partidos del grupo sean muy disputados. ¡Deseamos a la selección de Qatar mucho éxito y grandes partidos en la próxima Copa del Mundo!
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