Qatar anuncia la convocatoria final para la Copa del Mundo

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Qatar anuncia la convocatoria final para la Copa del Mundo

La selección nacional de Qatar, uno de los equipos más fuertes y laureados de Asia, ha finalizado sus planes para la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. A través de sus canales oficiales en redes sociales, Qatar ha revelado la lista definitiva de jugadores que representarán al país en este prestigioso torneo.

El seleccionador ha convocado a los jugadores más experimentados y que actualmente se encuentran en mejor estado de forma. La lista incluye estrellas de la liga local y legionarios que juegan en el extranjero. A continuación, puede ver la lista completa de los jugadores cataríes que saltarán al campo en el Mundial.

Convocatoria oficial de la selección nacional de Qatar:

Porteros:

  • Salah Zakaria (Al-Duhail)

  • Meshaal Issa Barsham (Al-Sadd)

  • Mahmoud Abunada (Al-Rayyan)

Defensas:

  • Boualem Khoukhi (Al-Sadd)

  • Pedro Miguel (Al-Sadd)

  • Sultan Al-Brake (Al-Duhail)

  • Al-Hashmi Al-Hussain (Al-Arabi)

  • Ayoub Assal (Al-Gharafa)

  • Issa Laye (Al-Arabi)

  • Lucas Mendes (Al-Wakrah)

  • Homam Al-Amin (Cultural Leonesa, España)

Centrocampistas:

  • Ahmed Fathi (Al-Arabi)

  • Jassem Gaber (Al-Rayyan)

  • Assim Madibo (Al-Wakrah)

  • Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan)

  • Karim Boudiaf (Al-Duhail)

  • Mohammed Al-Mannai (Al-Shamal)

Delanteros:

  • Almoez Ali (Al-Duhail)

  • Akram Afif (Al-Sadd)

  • Tahsin Mohammed Jamshid (Al-Duhail)

  • Edmilson Junior (Al-Duhail)

  • Ahmed Al-Ganehi (Al-Gharafa)

  • Ahmed Alaaeldin (Al-Rayyan)

  • Hassan Al-Haydos (Al-Sadd)

  • Mohammed Muntari (Al-Gharafa)

  • Yusuf Abdurisag (Al-Wakrah)

¿Qué retos esperan a los cataríes en el grupo?

Como breve apunte, la selección de Qatar ha quedado encuadrada en un grupo serio e interesante para la fase de grupos del próximo Mundial.

Según los resultados del sorteo, competirán en el Grupo B. Para pasar de fase, los campeones de Asia se enfrentarán a la intensidad de Canadá, la disciplina de Suiza y a uno de los representantes europeos más serios, la selección nacional de Bosnia y Herzegovina.

Se espera que los partidos del grupo sean muy disputados. ¡Deseamos a la selección de Qatar mucho éxito y grandes partidos en la próxima Copa del Mundo!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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