El Chelsea declara a su defensa como intransferible

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El Chelsea declara a su defensa como intransferible

El Chelsea ha rechazado varias ofertas oficiales por su joven y talentoso defensa Josh Acheampong. La directiva de Stamford Bridge ha otorgado un estatus especial al canterano de 20 años, considerándolo un jugador vital para el futuro del equipo. A pesar del interés de varios clubes de la Premier League, el equipo londinense no tiene intención de venderlo. Así lo informa Goal.com .

Según la BBC, Acheampong ha alcanzado el mismo estatus de intocable dentro de la jerarquía interna del club que estrellas como Cole Palmer y Moises Caicedo. La dirección del club ha bloqueado cualquier negociación sobre el traspaso del joven defensa. Esta decisión demuestra que el potencial futuro del jugador es altamente valorado.

La temporada pasada, Acheampong disputó 17 partidos en la Premier League, sumando un total de 663 minutos y logrando marcar un gol. Aunque el equipo terminó la temporada en el décimo puesto, a 33 puntos del campeón Arsenal, el desempeño del defensa fue evaluado positivamente por los expertos.

A partir de ahora, el desarrollo del jugador estará bajo la supervisión del nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso. El contrato de Acheampong con el club se extiende hasta junio de 2029. Actualmente, equipos como Arsenal, Newcastle United y Crystal Palace siguen de cerca su situación.

Se espera que Xabi Alonso incluya a Acheampong en sus planes de pretemporada para disuadir a estos pretendientes y reconstruir el equipo antes de que cierre el mercado de fichajes de verano. La directiva del club ve al joven defensa como uno de los pilares del proyecto a largo plazo.

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Nodirbek Razzokov
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