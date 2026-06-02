Un joven de 19 años intentó saltar de un puente en Andiján
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Se informa que el incidente ocurrió durante la noche del 2 de junio en el puente ubicado sobre la avenida Navoi, en el barrio Ishchilar de la ciudad.
M.M., nacido en 2007, amenazó con saltar del puente debido a un estado psicológico alterado por conflictos familiares.
Un equipo de investigación y organizaciones asociadas llegaron rápidamente al lugar, pusieron al joven a salvo y evitaron una tragedia.
Actualmente se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes sobre este caso.
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