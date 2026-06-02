Anunciados los tipos de cambio para el 3 de junio

El Banco Central de Uzbekistán ha anunciado los tipos de cambio oficiales para el 3 de junio de 2026. En consecuencia, el dólar bajó 14,39 UZS hasta los 11 934,64 UZS.

• El euro bajó 25,12 UZS hasta los 13 896,69 UZS.

• El rublo ruso bajó 2,14 UZS hasta los 164,14 UZS.

• La libra esterlina bajó 6,24 UZS hasta los 16 077,15 UZS.

• El yen japonés bajó 0,23 UZS hasta los 74,71 UZS.

• El franco suizo bajó 55,16 UZS hasta los 15 185,95 UZS.

• El yuan chino bajó 1,66 UZS hasta los 1 764,59 UZS.