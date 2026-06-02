El mercado automotriz de Sergeli se renueva por completo

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El mercado automotriz de Sergeli se renueva por completo

Se están llevando a cabo trabajos de renovación, paisajismo y modernización de infraestructuras en el mercado automotriz de Sergeli, uno de los lugares más concurridos de nuestra capital. Recientemente, circularon varios rumores alarmantes en las redes sociales sobre el cierre o traslado de este popular mercado. Poniendo fin a estas especulaciones, la alcaldía de Taskent declaró oficialmente que el mercado opera con normalidad y que las noticias sobre su cierre son totalmente infundadas.

¿Qué comodidades esperan pronto a los compradores y vendedores? Aquí presentamos las principales actualizaciones que se están implementando en el mercado:

Carreteras más fluidas y menos congestión

Uno de los mayores problemas para los visitantes del mercado era el estado de las carreteras. Hasta ahora, se ha colocado asfalto nuevo de alta calidad en una superficie de 26,500 metros cuadrados. Eso no es todo: se planea modernizar y pavimentar otros 16,200 metros cuadrados, lo cual se completará en los próximos días.

Estandarización de puestos de venta y tiendas

Los techos desgastados de las tiendas y vitrinas que venden repuestos de automóviles están siendo reemplazados por materiales modernos y duraderos. Se han retirado los carteles publicitarios y anuncios instalados de forma irregular que afectaban la apariencia del mercado. Los contenedores dispersos para piezas usadas se están organizando y rediseñando bajo un estándar moderno único.

Eliminación del factor humano: Automatización total

Una de las mayores innovaciones es la introducción de tecnologías digitales modernas para garantizar la transparencia de las transacciones financieras. Se instalarán sistemas de pago automatizados en las entradas y salidas, eliminando por completo los malentendidos y el factor humano. Esto servirá para evitar colas innecesarias y pagos ilegales.

En conclusión: El objetivo principal de esta reconstrucción global es crear un entorno comercial civilizado, ordenado y seguro en el mercado automotriz de Sergeli. Estos cambios facilitarán el trabajo de los empresarios y ofrecerán un alto nivel de comodidad a nuestros ciudadanos y visitantes. ¡Nuestro mercado sigue renovándose!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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