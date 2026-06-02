35.1 mil millones de sum desviados mediante la aplicación fiscal en Andiján

Se ha descubierto un fraude financiero importante y una apropiación ilegal de fondos estatales en la región de Andiján. Se determinó que un grupo de personas malversó 35.1 mil millones de sum explotando el sistema de reembolso (cashback) de la aplicación móvil "Soliq". Así lo informó el Departamento de Lucha contra los Delitos Económicos de la Fiscalía General.

¿Cómo funcionaba el ingenioso "esquema"?

Durante una investigación preliminar realizada por el departamento regional de Andiján, se expusieron las tácticas del grupo criminal. Resultó que 6 ciudadanos y sus cómplices conspiraron para realizar actividades comerciales falsas. Establecieron varias sociedades de responsabilidad limitada (SRL) a nombre de los ciudadanos O‘.Q. (3), N.Yu. (5) y R.X. (1).

Curiosamente, no hubo transacciones reales entre estas empresas. A pesar de ello, emitieron facturas electrónicas falsas por bienes supuestamente entregados por un valor total de 1.1 billones de sum entre marzo y abril de 2026. Posteriormente, generaron recibos alegando que estos productos se vendieron a ciudadanos. Como resultado, malversaron 35.1 mil millones de sum de fondos del presupuesto estatal pagados como cashback a través de las cuentas de 100,458 ciudadanos en la aplicación "Soliq".

Negligencia de los funcionarios fiscales y consecuencias legales

En este asunto, no solo los estafadores, sino también los funcionarios que actuaron con negligencia son culpables. Se señaló que los empleados pertinentes de la administración fiscal de la región de Andiján no cancelaron a tiempo los certificados de IVA de estas empresas, a pesar de saber que habían emitido facturas sospechosas por 1.1 billones de sum en poco tiempo. Tampoco informaron al Departamento sobre estas operaciones financieras sospechosas.

Se han abierto causas penales contra los culpables bajo varios artículos graves del Código Penal:

Artículo 167 (Malversación o apropiación indebida);

Artículo 205 (Abuso de autoridad o cargo oficial);

Artículo 228 (Falsificación, fabricación, venta o uso de documentos, sellos, timbres y formularios).