Hoy, el famoso futbolista portugués y ex estrella del Manchester United, Luis Nani, apareció en Charvak. La presencia del futbolista en el centro vacacional despertó un gran interés entre los turistas.

Lo más interesante es que Nani no solo descansó, sino que también jugó a la pelota con niños en la playa. Este momento entrañable fue grabado por testigos y se difundió rápidamente en las redes sociales.

Muchos dicen que al principio no podían creer lo que veían al reconocer al famoso futbolista. El hecho de que Luis Nani jugara al fútbol con niños en Charvak está siendo objeto de un intenso debate.