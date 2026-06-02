Hoy se celebra el sorteo de los octavos de final de la Copa de Uzbekistán

La competición nacional más prestigiosa e impredecible de nuestro país, la Copa de Uzbekistán, entra en su fase más emocionante e intensa. El 27 de mayo finalizaron oficialmente los últimos partidos de la fase de grupos. Tras unos encuentros reñidos, ya se conocen los 16 clubes más fuertes que continúan la lucha por el trofeo en los octavos de final.

Ahora, una pregunta interesa a millones de aficionados al fútbol: ¿qué equipo se enfrentará a quién en la fase eliminatoria? ¡Hoy se dará una respuesta definitiva a esa pregunta!

Retransmisión en directo: ¿Cuándo y dónde es la ceremonia del sorteo?

Hoy, 2 de junio a las 19:00 horas se celebrará la ceremonia oficial del sorteo para la fase eliminatoria de la Copa de Uzbekistán.

Los organizadores presentarán este emocionante proceso de forma totalmente transparente para los aficionados al fútbol. El sorteo se retransmitirá en directo a través de todas las páginas oficiales y plataformas mediáticas de la Uzbekistan Professional Football League (UzPFL).

Reglamento de octavos de final: ¿Qué deben saber los aficionados?

Según el reglamento de la competición, existe un procedimiento específico para la primera ronda de los play-offs. A modo de información, recordamos las siguientes reglas importantes:

Ventaja de jugar en casa: Los clubes que terminaron en 1ª posición de su grupo durante la fase de grupos tendrán el privilegio de jugar su partido de octavos de final en su propio estadio, ante su afición.

El reto fuera de casa: Los clubes que terminaron en 2ª posición en la fase de grupos tendrán que jugar su partido único de play-off para acceder a los cuartos de final fuera de casa.

Regla de excepción: Se garantiza que dos equipos que hayan pasado de la misma fase de grupos no se enfrentarán entre sí en los octavos de final.

En esta fase, en la que el equipo derrotado queda eliminado, cada partido se convertirá sin duda en una final. ¡Deseamos a todos nuestros equipos favoritos mucha suerte en el sorteo y hermosas victorias en las intensas batallas que se avecinan!