Incendio de grandes proporciones en un edificio de Navoi

Se produjo un gran incendio en un edificio de varias plantas en la ciudad de Navoi. El incidente ocurrió el 2 de junio a las 04:19 de la mañana en un edificio residencial en la calle Alisher Navoi.

Se tomaron medidas inmediatas tan pronto como el Departamento regional de Situaciones de Emergencia recibió el aviso. 7 unidades de rescate y 2 escaleras mecánicas llegaron al lugar en solo 4 minutos.

Según datos preliminares, el fuego se extendió a varios apartamentos en el noveno piso, dañando un total de 8 viviendas. Aproximadamente 300 metros cuadrados de techo, cielo raso e interiores resultaron dañados por el fuego.

Las labores para extinguir completamente el incendio duraron más de una hora. Las autoridades tomaron medidas para enfriar el lugar y garantizar la seguridad.

Afortunadamente, hasta el momento no hay información oficial sobre heridos a causa del incidente. La investigación continúa.