Descubren en Uzbekistán un niño con una cirugía craneal de hace 4000 años

Un hallazgo arqueológico único fue descubierto durante las excavaciones en el antiguo asentamiento de Jarkutan, en la región de Surjandarín. Científicos italianos y uzbekos encontraron rastros de una intervención quirúrgica en el cráneo de un niño que vivió hace aproximadamente 4000 años.

Según la información publicada en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, se encontraron restos de dos niños dentro de una tumba. En el cráneo de uno de ellos se registraron rastros de trepanación, una antigua práctica quirúrgica que consiste en abrir un orificio en el cráneo.

Los expertos creen que este podría ser el caso de trepanación más antiguo documentado hasta la fecha en Asia Central. El hallazgo fue estudiado por la expedición arqueológica italo-uzbeka dirigida por el profesor Enrico Ascalone de la Universidad de Salento y el profesor Alisher Shaydullayev de la Universidad Estatal de Termez.

Se determinó que dos niños, de aproximadamente tres y cinco años, fueron enterrados juntos. Los científicos estiman que la tumba tiene casi 4000 años de antigüedad.

Los investigadores aún no pueden determinar con certeza el propósito de esta operación. Podría haberse realizado con fines médicos, para aliviar el dolor o por motivos rituales. Se espera que futuras investigaciones científicas aclaren este misterio.