Inusual Kelin Salom en Uzbekistán: realizado ante un retrato de Messi (video)

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Inusual Kelin Salom en Uzbekistán: realizado ante un retrato de Messi (video)

Se observó una situación inusual en una ceremonia de boda en Uzbekistán. A petición de su suegro, la novia realizó el 'kelin salom' (saludo tradicional de la novia) frente a un retrato del famoso futbolista Lionel Messi.

Resultó que el padre del novio es un fanático acérrimo del club de fútbol FC Barcelona. Decoró su casa con las banderas del club e incluso colgó un retrato de tamaño natural de Lionel Messi junto al suyo.

Por lo tanto, durante la ceremonia, la novia cumplió con la petición de su suegro mostrando respeto no solo a los miembros de la familia, sino también a la imagen de Messi. Este momento se convirtió en un instante inesperado y divertido para los invitados a la boda.

El proceso fue grabado y se difundió rápidamente en las redes sociales. Los usuarios evaluaron la situación de diferentes maneras; mientras algunos la aceptaron como una tradición divertida y única, otros están expresando sus propias opiniones.

En cualquier caso, este evento atrajo mucha atención debido a su singularidad y provocó amplios debates en las redes sociales.

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