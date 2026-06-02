8 personas en un ciclomotor eléctrico caen a un canal en Samarcanda

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8 personas en un ciclomotor eléctrico caen a un canal en Samarcanda

En el distrito de Pakhtachi, en la región de Samarcanda, 4 personas murieron después de que un ciclomotor eléctrico cayera a un canal. El incidente ocurrió el 31 de mayo alrededor de las 20:25 en el canal Narpay, que fluye a través del área de Ukrach MFY.

Se informó que el conductor del ciclomotor eléctrico, destinado al transporte de carga, perdió el control. Como resultado, las 8 personas que iban en el vehículo cayeron al canal.

Antes de la llegada de los rescatistas del Ministerio de Situaciones de Emergencia, 4 personas fueron salvadas por los residentes locales. Las otras 4 personas fueron recuperadas sin vida del canal durante las operaciones de búsqueda.

Según información preliminar, un ciudadano nacido en 1984 llevaba a su esposa y a sus 6 hijos menores de edad en el ciclomotor eléctrico para dar un paseo.

Actualmente, los funcionarios de la Fiscalía del distrito de Pakhtachi, el Departamento de Asuntos Internos y el Ministerio de Situaciones de Emergencia están investigando las causas del incidente.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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