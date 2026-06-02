Yandex lanza un curso gratuito sobre ciberseguridad en la era de la inteligencia artificial

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Yandex lanza un curso gratuito sobre ciberseguridad en la era de la inteligencia artificial

La plataforma educativa Yandex Praktikum ha lanzado un nuevo curso gratuito dedicado a la protección contra el fraude mediante tecnologías de inteligencia artificial. El programa está abierto a todos los interesados y está diseñado para quienes desean aprender a identificar amenazas digitales, en particular los deepfakes. Así lo informa Ixbt.com informa .

El curso proporciona información detallada sobre cómo los delincuentes utilizan redes neuronales generativas para crear vídeos, imágenes y grabaciones de audio falsas con el fin de engañar a las personas. También se presta especial atención a los métodos de protección prácticos: desde la configuración correcta de cuentas personales hasta el uso de sistemas de IA corporativos para repeler ciberataques.

El programa de estudios también cubre tecnologías que ayudan a bloquear spam, identificar sitios de phishing y monitorear actividades sospechosas. El curso consta de cuatro módulos, cada uno de los cuales requiere aproximadamente una hora de estudio. El programa incluye videolecciones con Alexander Kaleda, director de seguridad de la información de la empresa.

La plataforma Yandex Praktikum también cuenta con asistentes de IA que explican términos complejos y preparan resúmenes de las lecciones. Al finalizar la formación, los participantes realizan una prueba para comprobar sus conocimientos y reciben una lista de verificación especial sobre seguridad digital. Las lecciones también están disponibles en la plataforma Prompthub.

YandexInteligencia ArtificialCiberseguridadDeepfakeEducación
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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