Xiaomi anuncia un programa de reemplazo de batería para un número récord de más de 100 modelos de smartphones

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Xiaomi anuncia un programa de reemplazo de batería para un número récord de más de 100 modelos de smartphones

Xiaomi continúa expandiendo su programa de reemplazo de baterías para prolongar la vida útil de sus smartphones. Actualmente, este programa cubre 101 modelos de las marcas Xiaomi y Redmi, lo que representa la mayor iniciativa de este tipo en la historia. En China, los precios de las baterías originales comienzan en aproximadamente 7 dólares. Esto es reportado por Ixbt.com .

El programa incluye una amplia gama de smartphones clásicos de Xiaomi y Redmi, incluyendo las series Xiaomi 10, Xiaomi 11, Xiaomi 12, Xiaomi 13 y Xiaomi 15, así como todas las series populares desde el Redmi K30 hasta el Redmi K80. Como oferta principal, se ofrece a los usuarios un descuento del 20% en el reemplazo de la batería.

Además de los smartphones, la compañía ofrece un descuento del 50% en el servicio de limpieza de portátiles, así como precios fijos para el mantenimiento de electrodomésticos como aires acondicionados, lavadoras y campanas extractoras. Los representantes de Xiaomi enfatizan que la disminución de la capacidad es un proceso normal y se recomienda un reemplazo oportuno para un rendimiento estable del dispositivo.

Curiosamente, las nuevas baterías también proporcionan un aumento de capacidad en algunos modelos. Por ejemplo, se ha informado que después del reemplazo de la batería, la capacidad de los modelos Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro y Xiaomi 13 Ultra aumenta a 4850, 5361 y 5500 mAh, respectivamente.

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Abror Shuhratov
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