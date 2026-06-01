Falcon 9 aterriza con éxito en A Shortfall of Gravitas

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Falcon 9 aterriza con éxito en A Shortfall of Gravitas

El autor de la página JerryPikePhoto ha publicado imágenes de dron de alta calidad que muestran la primera etapa de un cohete Falcon 9 tras aterrizar con éxito en la cubierta del buque autónomo A Shortfall of Gravitas. Los vídeos se han subido en alta resolución a 60 fotogramas por segundo y muestran cómo el barco es remolcado a través del océano Atlántico hasta Puerto Cañaveral, Florida. Así lo informa Ixbt.com .

La primera etapa del Falcon 9 (B1085) completó su 16.º vuelo como parte de la misión Starlink 10-53. El cohete despegó el 29 de mayo desde la plataforma SLC-40 en Cabo Cañaveral, llevando 29 satélites Starlink v2 Mini a la órbita. Aproximadamente 8,5 minutos después del despegue, la etapa aterrizó con éxito en la plataforma en el océano Atlántico.

Hasta la fecha, el buque autónomo A Shortfall of Gravitas (ASOG) ha recibido más de 150 aterrizajes exitosos de cohetes Falcon 9. SpaceX sigue utilizando activamente tecnologías reutilizables para el lanzamiento de satélites Starlink. Al regresar al puerto, el propulsor será enviado a reacondicionamiento para su próximo vuelo.

Anteriormente se informó que SpaceX estableció un nuevo récord: el 31 de mayo se realizó el 50.º lanzamiento de satélites Starlink del año desde la base espacial de Vandenberg. La compañía realiza actualmente misiones de satélites en promedio cada tres días.

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Abror Shuhratov
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