Presentado un iPhone 17 Pro especial dedicado al foro SPIEF 2026 en Rusia

Antes del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), que se celebrará del 3 al 6 de junio de 2026, la empresa rusa Caviar ha presentado una versión exclusiva del smartphone de Apple. El diseño del dispositivo está realizado en una paleta plateada que refleja el estilo arquitectónico y el prestigio de San Petersburgo. Así lo informa Ixbt.com .

El elemento principal del smartphone es un panel de titanio decorado con un fino grabado en oro. Representa el panorama de la ciudad, incluyendo la Fortaleza de San Pedro y San Pablo y la Catedral de San Isaac. En el centro de la composición se encuentra el escudo de armas ruso chapado en oro, mientras que en la parte inferior de la carcasa hay una placa especial con la inscripción "SPIEF 2026".

Según los representantes de Caviar, este modelo ha sido fabricado en un estilo "light custom". Esto permite mantener intactas las funcionalidades, dimensiones y peso originales del iPhone. De este modo, los usuarios obtienen un diseño único utilizando la tecnología de Apple.

Lanzada en una edición limitada de solo 26 unidades, otra característica única de esta serie es su caja. La caja del smartphone está equipada con una pantalla interactiva que muestra un vídeo sobre el foro. Se ha anunciado que el precio del modelo iPhone SPIEF 2026 comienza en 400.000 rublos.