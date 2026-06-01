La startup surcoreana Unastella recauda 24 millones de dólares para proyectos de cohetes

Mientras SpaceX se prepara para la mayor oferta pública inicial de la historia, la carrera por crear vehículos de lanzamiento de nueva generación se intensifica. Startups de Australia, India, Japón y Corea del Sur buscan hacerse un hueco en un mercado dominado durante mucho tiempo por EE. UU. y China. La startup surcoreana Unastella, con cuatro años de historia, ha recaudado 24 millones de dólares en una ronda de financiación de serie B, elevando su financiación total a 44 millones de dólares, según Techcrunch.com informa.

Con sede en Seúl, la empresa está desarrollando sus propios vehículos de lanzamiento y motores. En una entrevista con TechCrunch, el fundador y director ejecutivo de Unastella, Jae Park, destacó que el objetivo principal de la empresa es proporcionar servicios de lanzamiento de pequeños satélites. La empresa lanzó con éxito su cohete Una Express-I desde Corea del Sur en mayo de 2025.

Unastella utiliza un sistema de combustible de queroseno y oxígeno líquido, uno de los métodos más fiables utilizados en la serie Falcon de SpaceX. Además, la empresa utiliza una bomba de motor eléctrico en lugar de una turbobomba tradicional. Esta tecnología, probada por Rocket Lab, es más barata y sencilla. Aunque las bombas eléctricas son más pesadas y reducen la capacidad de carga útil, Jae Park explicó esta decisión como una estrategia para llegar al mercado más rápidamente.

El director ejecutivo Jae Park comenzó su carrera trabajando en el cohete Nuri desarrollado por el Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea (KARI). Más tarde, adquirió experiencia con motores de cohetes europeos en el Centro Aeroespacial Alemán. Actualmente, Unastella gestiona internamente todos los procesos, incluidos el diseño, la fabricación y el análisis de datos de vuelo.

Aunque la startup aún no es rentable, Altos Ventures, el Korea Development Bank y otros inversores confían en su futuro. Se espera que el vuelo del cohete UNA EXPRESS-II, previsto para finales de este año a una altitud de 100 kilómetros, abra nuevas puertas de colaboración para la empresa.