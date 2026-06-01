Huawei nova 16 Ultra presentado: batería de 7000 mAh y cámara de 200 MP

Huawei ha presentado oficialmente en China el nova 16 Ultra, el modelo más avanzado de la nueva serie nova 16. El dispositivo está equipado con una enorme batería de 7000 mAh, compatible con carga por cable de 100W, inalámbrica de 50W e inalámbrica inversa de 7,5W. El cuerpo cuenta con protección contra agua y polvo según los estándares IP68 e IP69. Así lo informa Ixbt.com informa.

El smartphone cuenta con un panel LTPO OLED de 6,84 pulgadas, que ofrece resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. La pantalla está protegida por un resistente cristal Kunlun Glass y alcanza un brillo máximo de 6000 nits. En el panel frontal se encuentra una cámara selfie de 50 megapíxeles y un sensor espectral dedicado.

El hardware está basado en el procesador Kirin 9010S y funciona con el nuevo sistema operativo HarmonyOS 6.1. El nova 16 Ultra también admite comunicación por satélite, permitiendo específicamente el intercambio de mensajes a través del sistema Beidou.

El módulo de cámara principal tiene un diseño inusual cubierto de cuero ecológico. Incluye un sensor RYYB de 200 megapíxeles (con OIS), un teleobjetivo de 50 megapíxeles con zoom óptico de 3,7x y otro módulo ultra gran angular de 50 megapíxeles. En China, la versión de 256 GB de almacenamiento sale a la venta por 695 dólares, mientras que la versión superior de 1 TB cuesta 855 dólares. Las ventas oficiales comienzan el 6 de junio.