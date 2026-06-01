VTB lanza un banco en línea especial para niños y adolescentes

En el otoño de este año, VTB Bank lanzará un servicio bancario en línea especializado diseñado para niños de 6 a 14 años. Así lo anunció Olga Skorobogatova, primera vicepresidenta de la junta directiva del banco, en vísperas del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Esto es reportado por Ixbt.com .

A través de la nueva plataforma, los clientes de 6 a 14 años podrán realizar transferencias de dinero mediante un número de teléfono, pagar con códigos QR y utilizar un feed "inteligente" que ofrece consejos sobre ahorro y seguridad. También se integrará un chatbot educativo especial en la aplicación.

Para conectarse al servicio, los padres deben solicitar una tarjeta VTB o una pegatina de pago indicando el número de móvil de su hijo. Las funciones de control de gastos y establecimiento de límites estarán disponibles para los padres en la aplicación principal del banco.

Además, se está preparando un servicio de "segunda mano" para adolescentes de 14 a 18 años. Esta función permite a los padres aprobar de forma remota las transacciones realizadas por sus hijos que superen un límite establecido.