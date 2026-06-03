Exempleados de Goldman y Meta crean IA de voz para mercados emergentes

La atención al cliente y los servicios son actualmente una de las áreas más activas en la inteligencia artificial (IA) de voz. Sin embargo, crear un producto que imite la voz humana y responda sin retrasos notables es una tarea compleja en ciertos mercados. Muchas grandes empresas han desarrollado sus sistemas sin considerar los mercados de África y Oriente Medio. Para llenar este vacío, la startup AethexAI, fundada el año pasado, ha recaudado 3 millones de dólares en financiación pre-semilla liderada por 4DX Ventures. Techcrunch.com informa al respecto. informe .

En lugar de utilizar herramientas listas para usar como Vapi y LiveKit, la empresa construyó desde cero su propio modelo pequeño y capa de orquestación para procesar dialectos locales del inglés, francés y árabe. Los fundadores de la startup, Mariama Diallo (ex-Goldman Sachs) y Ayooluwa Odemuyiwa (exingeniero de Meta), se propusieron resolver el problema de alta latencia en las llamadas automatizadas en mercados emergentes. Para lograrlo, prescindieron de grandes modelos alojados en el extranjero, centrándose en modelos más pequeños que operan localmente.

AethexAI desarrolló su serie de modelos Kora, con parámetros que van desde 300 millones hasta 1.700 millones. Estas cifras son significativamente menores que las de los Grandes Modelos de Lenguaje (LLM), lo que garantiza precisamente la velocidad. Para entrenar los modelos, la startup se asoció con centros de llamadas e incluso envió discos duros para recopilar datos de audio de estaciones de radio en toda África. Además, se organizó una red de estudiantes para asegurar la pronunciación correcta de nombres locales y el etiquetado de datos.

Actualmente, la startup gestiona con éxito más de 17.000 llamadas al día. La empresa ha lanzado una plataforma para que las empresas prueben su tecnología, así como herramientas API y SDK para desarrolladores. AethexAI no solo proporciona tecnología, sino que también imparte clases magistrales y demostraciones para ayudar a los clientes a identificar las mejores estrategias de automatización.