GitLab despide al 14% de su plantilla en su transición hacia la IA

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GitLab despide al 14% de su plantilla en su transición hacia la IA

La popular plataforma GitLab para desarrolladores ha anunciado el despido de casi el 14% de su fuerza laboral, es decir, aproximadamente 350 empleados. Esta decisión está vinculada a la extensa reestructuración iniciada el mes pasado y al cese de operaciones en 22 países. La dirección de la empresa tiene como objetivo reducir las capas de gestión y centrarse en la infraestructura que soporta los flujos de trabajo de inteligencia artificial (IA). Techcrunch.com informa .

Según el CEO Bill Staples, las cargas de trabajo agénticas están ejerciendo una presión significativamente mayor sobre la infraestructura existente de desarrolladores de lo anticipado. Este problema no es exclusivo de GitLab; su principal competidor, GitHub, también enfrenta desafíos para mantener la estabilidad del sistema debido al gran volumen de datos generado vía IA. Staples señaló que la empresa ha comenzado una reconstrucción fundamental de su sistema git para soportar un crecimiento de 100 veces.

Para optimizar la infraestructura para las cargas de trabajo de IA, GitLab se ha asociado con un importante laboratorio de IA no revelado. La nueva estrategia implica el desarrollo de API especializadas para almacenar y recuperar contexto para los agentes, así como herramientas para coordinar el trabajo entre desarrolladores y agentes de IA. Las herramientas de gobernanza y control también se integrarán directamente en la plataforma.

Así, GitLab se une a gigantes tecnológicos como Amazon, Microsoft, Meta y Oracle en la reducción de personal para convertir las tecnologías de IA en una parte central de su negocio. Según Statista, se han eliminado más de 100.000 puestos de trabajo en el sector tecnológico este año. Curiosamente, aunque muchas empresas reportan ingresos récord, continúan reduciendo sus plantillas para invertir en IA.

Los indicadores financieros de GitLab también muestran una dinámica positiva. Los ingresos del primer trimestre aumentaron un 23% interanual hasta los 264 millones de dólares, con un margen de beneficio bruto que alcanzó el 88%. La empresa espera gastar entre 30 y 35 millones de dólares en la reestructuración planificada y los despidos.

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Nodirbek Razzokov
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