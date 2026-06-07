OpenAI presenta el modo Lockdown para protegerse de ciberataques

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OpenAI presenta el modo Lockdown para protegerse de ciberataques

OpenAI ha anunciado una nueva función, el modo Lockdown, para los usuarios de ChatGPT. Este modo está diseñado para proporcionar protección adicional al chatbot contra instrucciones maliciosas ocultas en páginas web y otras fuentes de contenido, conocidas como ataques de «inyección de prompts». Según Techcrunch.com informa .

Cuando el modo Lockdown está activado, se restringen varias capacidades del sistema. En concreto, se desactiva la navegación web en tiempo real, permitiendo solo el uso de datos almacenados en caché. Además, la búsqueda y visualización de imágenes de Internet, así como las funciones Deep Research y Agent Mode, se suspenden temporalmente. Cabe destacar que los usuarios seguirán pudiendo generar imágenes.

Según los representantes de la empresa, incluso con este modo activado, ChatGPT puede no ser completamente seguro. Existe la posibilidad de que las instrucciones maliciosas almacenadas en el contenido en caché o en los archivos cargados afecten a la precisión de las respuestas. Sin embargo, el objetivo principal es minimizar al máximo el riesgo de fuga de datos sensibles.

OpenAI enfatiza que el modo Lockdown no está destinado a todos los usuarios. Es principalmente beneficioso para organizaciones e individuos que manejan datos altamente sensibles y desean una protección estricta contra la exfiltración de datos. Actualmente, esta función se está implementando gradualmente para ChatGPT Business y algunas cuentas personales.

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Nodirbek Razzokov
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