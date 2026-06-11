Deezer lanza un detector de IA para Apple Music y Spotify

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Deezer lanza un detector de IA para Apple Music y Spotify

El servicio de streaming musical Deezer ha anunciado el lanzamiento de una herramienta pública y gratuita diseñada para detectar pistas creadas con IA. El nuevo servicio permite analizar listas de reproducción no solo dentro del ecosistema de Deezer, sino también en otras plataformas populares como Apple Music y Spotify. Así lo informa Ixbt.com informa .

Al hablar de esta iniciativa, el CEO de Deezer, Alexis Lanternier, destacó que ninguna otra empresa ha dado un paso así hasta el momento. Por ello, la compañía decidió dar a los usuarios la oportunidad de comprobar si sus listas de reproducción contienen pistas sintéticas, independientemente de la plataforma de streaming que utilicen.

El proceso de verificación es muy sencillo: el usuario accede a una página específica, selecciona su plataforma musical y otorga permiso de acceso a su cuenta. Después, el sistema de Deezer escanea automáticamente las listas de reproducción e indica qué canciones fueron creadas con IA. Esta herramienta está disponible en 27 idiomas y es compatible con más de 20 de los servicios de streaming más comunes.

Deezer lucha activamente contra la música de IA en su plataforma. La empresa recibe aproximadamente 75.000 pistas generadas al día, lo que supone el 44 por ciento de las subidas diarias. Durante 2025, se detectaron y etiquetaron más de 13,4 millones de estas composiciones en la plataforma. Todas ellas son excluidas de las recomendaciones algorítmicas y de las listas de reproducción editoriales.

El problema se ha intensificado debido a los altos niveles de fraude. Según datos de Deezer, en 2025, hasta el 85 por ciento de las reproducciones realizadas íntegramente mediante música de IA se utilizaron con fines fraudulentos, es decir, para obtener ilegalmente pagos de derechos de autor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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