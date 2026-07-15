Política publicitaria de Apple Maps: reveladas las diferencias clave entre Apple y Google

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Política publicitaria de Apple Maps: reveladas las diferencias clave entre Apple y Google

Apple ha anunciado las normas de publicidad para su servicio de mapas, Apple Maps. Este nuevo documento muestra que el gigante tecnológico ha adoptado una estrategia radicalmente distinta a la de Google, su principal competidor en el mercado publicitario. Apple pretende filtrar y regular el contenido publicitario de forma más estricta para sus usuarios. Así lo informa Techcrunch.com reporta .

Según ixbt.com, aunque el conjunto de nuevas reglas está programado para entrar en vigor en julio de 2026, se espera que los anuncios en Apple Maps se lancen este verano en Estados Unidos y Canadá. El enfoque de la compañía demuestra que Apple prioriza la calidad sobre la cantidad, lo cual es vital para mantener la experiencia del usuario.

Restricciones en el sector servicios

Según la nueva política de Apple, las empresas que ofrecen servicios a domicilio (fontanería, reparaciones eléctricas, cerrajería, techado, etc.) tienen prohibido anunciarse en Apple Maps. Este es un enfoque opuesto a los "Local Services Ads" de Google, una de las categorías publicitarias más rentables. Apple se centra únicamente en negocios con direcciones físicas donde los clientes pueden acudir directamente.

Estas restricciones no solo protegen a los usuarios de servicios dudosos, sino que también reducen los procesos de verificación innecesarios para Apple. Por ejemplo, Google se ve obligado a realizar auditorías y controles complejos al registrar a estos proveedores. Apple ha preferido evitar estos problemas excluyendo por completo dichas categorías.

Control estricto y prohibiciones

Existen otros sectores que también tienen prohibido anunciarse en Apple Maps. Entre ellos se incluyen:

  • Cajeros automáticos de criptomonedas (ATM);
  • Servicios de fianzas (bail bonds);
  • Servicios remotos sin dirección física.
Para las instituciones de servicios médicos, Apple ha elegido un enfoque distinto. Los anuncios de estos negocios son revisados y aprobados individualmente por la empresa en cada caso. Esto demuestra el gran énfasis que Apple pone en la seguridad y fiabilidad dentro de su ecosistema.

Según los expertos, los anuncios en Apple Maps serán similares a los resultados de búsqueda normales, es decir, tendrán un aspecto "orgánico". Esto podría generar una mayor confianza de los usuarios hacia los anunciantes. Apple está aplicando ahora su estricto sistema de control de la App Store a sus mapas y otras aplicaciones internas.

Aunque esta noticia no afecta directamente a los usuarios de Uzbekistán por ahora, el desarrollo global de Apple Maps indica que en el futuro se abrirán nuevos canales de marketing para las empresas locales. Actualmente, Apple también trabaja en unificar su política publicitaria en sus aplicaciones News, Stocks y Sports.

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Abror Shuhratov
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