Microsoft corrige una vulnerabilidad peligrosa en el juego Age of Empires II

La corporación Microsoft ha corregido un número récord de errores y vulnerabilidades como parte de sus últimas actualizaciones de seguridad. Cabe destacar que, entre los defectos corregidos, se encontraba una amenaza grave en la versión remasterizada del legendario y mundialmente famoso juego de estrategia Age of Empires II. Esta vulnerabilidad permitía a los hackers tomar el control remoto de la computadora del usuario. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según los expertos en seguridad, este defecto se considera uno de los problemas más peligrosos en los 25 años de historia del juego. Los hackers podían acceder al sistema de la víctima enviándole una invitación de juego especialmente preparada. Según iXBT.com y otras publicaciones tecnológicas, este proceso forma parte de los numerosos errores detectados con la ayuda de la AI.

¿Cómo era la amenaza?

Los investigadores de la firma de ciberseguridad Rapid7 analizaron en detalle esta vulnerabilidad identificada bajo el código CVE-2026-50663. Se descubrió que un atacante podía colocar archivos maliciosos en la computadora de un usuario que se uniera al lobby del juego. Esto, a su vez, permitía al hacker ejecutar código arbitrario de forma remota (Remote Code Execution) y tomar el control total del dispositivo.

En videos publicados en la red social X se demostró cómo funcionaba esta vulnerabilidad en la práctica. Según estos, bastaba con que el usuario entrara a la sala de juego del atacante y aceptara automáticamente el contenido generado por el usuario (UCG). Tras esto, el sistema quedaba bajo el control de los hackers.

¿Por qué los jugadores son el objetivo?

Hasta el momento, no hay pruebas de que este error haya sido utilizado con fines maliciosos en la vida real. Sin embargo, los expertos de Microsoft advierten que el ataque a los jugadores es un método muy eficaz para los ciberdelincuentes. Los entusiastas de los juegos suelen utilizar computadoras con características técnicas potentes, lo que brinda a los hackers una oportunidad conveniente para robar grandes volúmenes de datos u obtener contraseñas.

Microsoft informó que ha utilizado ampliamente tecnologías de AI para cerrar un número récord de errores en estas actualizaciones de seguridad. Los ingenieros de la compañía y los investigadores externos están logrando encontrar vulnerabilidades ocultas en los códigos de manera más rápida y precisa gracias a la AI. Esto marca una nueva era en la garantía de la seguridad de los usuarios.

Se recomienda a los fans de Age of Empires II instalar de inmediato las últimas actualizaciones (patch) del juego. Esto no solo mejora la calidad del juego, sino que también garantiza la seguridad de los datos personales. La atención que gigantes como Microsoft prestan a juegos antiguos demuestra una vez más que la ciberseguridad es fundamental para cualquier software.