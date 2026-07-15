El regreso de un clásico: Palit presenta un nuevo modelo GeForce RTX 3060 con 12 GB de memoria

Palit, una marca consolidada en el mercado de tarjetas gráficas, ha relanzado la popular GeForce RTX 3060 con una nueva imagen. Descrito como «El regreso de un clásico», este modelo ha sido bautizado como GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC y destaca por su gran capacidad de memoria de video. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

El nuevo modelo está equipado con 12 GB de memoria de video, suficiente para juegos modernos y tareas gráficas. El fabricante destaca que este dispositivo está diseñado para ofrecer a los usuarios un rendimiento fiable y estable a un precio asequible. Aunque han llegado nuevas generaciones de tarjetas NVIDIA al mercado, la RTX 3060 sigue siendo popular gracias a su relación calidad-precio.

Desde el punto de vista técnico, la GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC se basa en el chip estándar de la RTX 3060 con una configuración de gama media. Según ixbt.com, la tarjeta mide 247 mm de largo y ocupa dos ranuras de expansión en la caja del PC, lo que la convierte en una opción adecuada para sistemas compactos y de tamaño medio.

Especificaciones técnicas y sistema de refrigeración

Para garantizar un funcionamiento estable, los ingenieros de Palit la han equipado con un sistema de refrigeración compuesto por dos ventiladores y tres tubos de calor. Se requiere un conector de ocho pines (8-pin) para la alimentación. El diseño del dispositivo es sencillo y funcional, sin adornos innecesarios.

El sufijo «OC» (Overclocked) en el nombre del modelo indica que viene ligeramente acelerado de fábrica. Sin embargo, en la práctica, esta cifra es solo un 0,8 % superior al modelo de referencia. Aunque esto no supone un aumento de rendimiento notable para el usuario, garantiza que la tarjeta funcione de forma estable a frecuencias elevadas.

La serie RTX 3060 es una de las más vendidas entre los jugadores y editores de video. La llegada del nuevo modelo Infinity 2 OC crea una oportunidad adicional, especialmente para quienes buscan montar un PC potente con un presupuesto ajustado. Por ahora, el fabricante no ha revelado el precio oficial, pero se espera que sea una de las opciones más competitivas de su segmento.