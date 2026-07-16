La startup Thinking Machines, fundada por Mira Murati, presenta su primer modelo de IA abierto

La startup Thinking Machines Lab, fundada por Mira Murati, ex directora técnica de OpenAI, ha anunciado su primera plataforma de inteligencia artificial privada: Inkling. A diferencia de los sistemas cerrados de gigantes como OpenAI, Anthropic o Google, Inkling es un modelo de pesos abiertos (open-weight). Esto permite a desarrolladores externos y empresas descargar el modelo directamente y adaptarlo a sus necesidades. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El modelo Inkling se basa en un sistema de «mezcla de expertos» (mixture-of-experts) y cuenta con un total de 975 mil millones de parámetros. Sin embargo, para aumentar la eficiencia del sistema y reducir costes, solo una parte de estos parámetros —aproximadamente 41 mil millones— se activa para cada tarea específica. El modelo ha sido entrenado con 45 billones de tokens de datos de texto, imagen, audio y vídeo, lo que le otorga capacidad de análisis natural en las cuatro áreas.

Flexibilidad y capacidades únicas

En la etapa actual, Inkling solo puede proporcionar resultados textuales, incluyendo código de programación y datos estructurados. Thinking Machines Lab comercializa este modelo no como un «producto terminado», sino como un «punto de partida» para que las empresas trabajen sobre él. La idea principal de la compañía es que los sistemas de IA adaptados a los requisitos específicos de las organizaciones muestran una mayor eficiencia que los modelos «únicos para todos» proporcionados por laboratorios centralizados.

Una de las características únicas del modelo Inkling es que el usuario puede ajustar su propio «esfuerzo de pensamiento» (thinking effort). Si la velocidad es importante para el usuario, puede reducir el proceso de pensamiento profundo del modelo, y en problemas complejos, puede aumentar la precisión. Además, en lugar de adivinar en situaciones inciertas, el modelo tiene la capacidad de expresar abiertamente su incertidumbre.

Competencia en el mercado e importancia estratégica

Según ixbt.com, Thinking Machines no afirma que su producto sea el modelo más potente del mercado. Al reconocer abiertamente que Inkling no es el modelo más poderoso hoy en día, la empresa se centra en su universalidad y flexibilidad. Por ejemplo, en pruebas de programación, Inkling mostró los mismos resultados que el modelo Nemotron 3 Ultra de NVIDIA, consumiendo tres veces menos recursos.

Este enfoque está en línea con las ideas expresadas por el CEO de Microsoft, Satya Nadella. Nadella señaló recientemente que las empresas que utilizan modelos de IA cerrados en realidad «pagan dos veces»: primero por la suscripción y segundo al entregar sus datos comerciales confidenciales para mejorar el modelo. Los modelos abiertos como Inkling permiten a las empresas mantener un control total sobre sus datos.

En conclusión, el equipo liderado por Mira Murati no está compitiendo con chatbots de propósito general como ChatGPT, Claude o Gemini, sino con el segmento profesional y corporativo. Esto también puede ser interesante para grandes organizaciones y desarrolladores de software, ya que Inkling sirve como una base sólida para crear modelos privados localizados y entrenados para tareas específicas.