Tecnología que reemplaza al litio: batería de zinc líquido probada en China

Científicos chinos han probado con éxito un nuevo tipo de batería de flujo basada en zinc líquido, una innovación revolucionaria para el sector energético. Esta batería demostró ser capaz de funcionar ininterrumpidamente durante más de siete meses. Según los investigadores, la nueva tecnología podría ser una base prometedora para sistemas de almacenamiento de energía a gran escala para plantas solares y eólicas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este desarrollo, presentado por expertos de la Universidad de Fudan y la Academia China de Ciencias, difiere radicalmente de las baterías tradicionales. Según ixbt.com, la batería experimental funcionó continuamente durante 5128 horas (aproximadamente 214 días) durante las pruebas. Este indicador es crucial para los actores de la industria que buscan soluciones estables y a largo plazo para fuentes de energía renovables.

Mecanismo de transporte de energía líquida

Mientras que las baterías de zinc tradicionales utilizan un electrodo metálico fijo, el nuevo sistema emplea una suspensión líquida compuesta por nanopartículas de zinc. Este líquido circula continuamente entre el depósito y la celda electroquímica. En este caso, el zinc no es solo un electrodo, sino que actúa como un "transportador de energía líquida".

Durante los procesos de carga y descarga, las partículas de zinc pasan repetidamente del estado metálico al iónico y viceversa, asegurando el funcionamiento estable de la batería. La base de la tecnología es la estructura especial de la suspensión: contiene nanopartículas de zinc, una estructura de carbono poroso y un electrolito de ligando orgánico. Esta composición evita que las partículas se aglomeren y mantiene la eficiencia incluso después de miles de ciclos.

Escalabilidad y perspectivas futuras

Una de las mayores ventajas del nuevo diseño es la facilidad de escalabilidad. En las baterías comunes, para aumentar la capacidad se requiere fabricar elementos más grandes, mientras que aquí basta con aumentar el volumen de los depósitos que almacenan la suspensión de zinc. Esta característica hace que la tecnología sea muy atractiva para los sistemas energéticos nacionales.

Según los resultados de las pruebas, la batería mostró una eficiencia coulómbica del 99,94 %. La versión con cátodo de dióxido de manganeso conservó el 81,1 % de su capacidad inicial después de 5500 ciclos de carga y descarga. Esto indica una vida útil de muchos años.

Según el líder del proyecto, Fei Wang, la idea surgió durante una visita a una planta de producción electrolítica de zinc. El científico se dio cuenta de que el proceso de recuperación de iones metálicos podía utilizarse no solo en la metalurgia, sino también en el almacenamiento de energía eléctrica. En la siguiente etapa, los investigadores trabajarán para adaptar la tecnología a escala industrial y crear baterías similares basadas en otros metales.