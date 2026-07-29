Apple alcanza la marca de 5 billones de dólares en valor de mercado

El gigante tecnológico estadounidense Apple se ha convertido en la segunda empresa en la historia cuya capitalización de mercado superó el importante umbral histórico de 5 billones de dólares durante las operaciones bursátiles. Según informa ixbt.com, este indicador abrió una nueva etapa para la empresa en los mercados financieros globales y reafirmó su dominio en el sector tecnológico. Así lo informa Ixbt.com informa .

El 28 de julio del presente año, en la apertura de las operaciones, el precio de las acciones de Apple subió drásticamente hasta alcanzar los 342,89 dólares por acción. Precisamente gracias a este encarecimiento, el valor total de la empresa superó por primera vez los 5 billones de dólares. Sin embargo, en el contexto de las fluctuaciones naturales del mercado financiero, las cotizaciones se corrigieron posteriormente y la capitalización total se redujo a unos 4,94 billones de dólares.

Competencia en el mercado tecnológico global

Cabe recordar que NVIDIA , la empresa líder en la producción de chips e inteligencia artificial que sigue batiendo récords históricos multimillonarios, había sido la primera corporación en alcanzar este hito anteriormente. El valor de mercado de 5 billones de dólares de NVIDIA se registró por primera vez en octubre de 2025, lo que evidenciaba el inicio de una nueva era en el mundo de la tecnología.

Según los últimos datos actuales, el valor de mercado de NVIDIA asciende a aproximadamente 4,75 billones de dólares. De este modo, Apple y NVIDIA compiten estrechamente como las empresas más valiosas en el mercado financiero mundial y se convierten en los principales motores de la economía global.

Los expertos señalan que en la obtención de estos indicadores tan elevados juega un papel importante la demanda global de tecnologías modernas, en particular la electrónica de consumo y las soluciones innovadoras. El crecimiento financiero estable de Apple sirve como una señal positiva para sus accionistas e inversores.

Aunque al cierre de las operaciones el valor total cayó ligeramente por debajo de los 5 billones de dólares, este resultado demuestra el poder económico y la estabilidad de la corporación a escala global. Se espera que en el futuro la lucha por el liderazgo en el mercado tecnológico continúe con mayor intensidad.