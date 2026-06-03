Un test à 180 mètres ébranle le funambule

Le célèbre funambule estonien Jaan Roose a traversé avec succès une corde tendue entre les deux plus hauts immeubles de Pologne, a rapporté Reuters.

L'athlète a traversé une corde tendue entre la tour Varso de 310 mètres et le Palais de la culture et de la science de 237 mètres à Varsovie. Il a parcouru une distance de près de 500 mètres à une altitude d'environ 180 mètres.

Bien que Jaan Roose ait paru calme vu de l'extérieur après la performance, il a admis que l'épreuve avait été assez difficile.

« Je tremble encore. Ce n'était absolument pas facile. Une telle épreuve exige d'une personne qu'elle comprenne profondément ses capacités et repousse ses limites », a-t-il déclaré.

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Selon le funambule, il a fait face à trois situations complexes en cours de route. En particulier, des vents violents durant la seconde moitié de la traversée l'ont mis dans une position difficile, l'obligeant à s'arrêter plusieurs fois pour reprendre des forces.

Pour information, Jaan Roose est largement connu pour ses performances extrêmes. En 2024, il est entré dans l'histoire en étant la première personne à passer d'Asie en Europe en marchant sur une corde de près de 1,1 kilomètre au-dessus du détroit du Bosphore. Le triple champion du monde est également reconnu comme le seul athlète à avoir réussi deux saltos arrière sur une corde raide.