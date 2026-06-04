De vrais navires pirates découverts aux Bahamas

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De vrais navires pirates découverts aux Bahamas

Des archéologues ont découvert aux Bahamas les restes de navires liés aux véritables « Pirates des Caraïbes ». Selon The Guardian, les trouvailles ont été identifiées dans le port de Nassau, qui servait de principal repaire de pirates aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Les chercheurs ont trouvé les restes de six navires coulés au fond de la mer. Trois d'entre eux pourraient être associés à l'« Âge d'or de la piraterie ».

Les archéologues ont remonté de l'eau la coque brûlée du navire, des canons, des balles de mousquet, des pierriers et d'autres artefacts historiques.

On pense que l'un des navires découverts pourrait avoir appartenu au légendaire pirate Henry Every. Les scientifiques suggèrent que les pirates ont peut-être délibérément incendié les navires capturés pour dissimuler les preuves.

BahamasNassauThe GuardianHenry Every
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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