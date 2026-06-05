Trump instaure de nouvelles règles pour les hauts fonctionnaires fédéraux

Le président américain Donald Trump a signé un nouveau décret concernant les activités des employés de haut niveau dans les agences fédérales. Selon Reuters, le document simplifie le processus de licenciement de près de 8 000 fonctionnaires hautement rémunérés.

Le décret s'applique principalement aux employés ayant le pouvoir de façonner ou d'influencer la politique gouvernementale. Certains d'entre eux gagnent jusqu'à 200 000 dollars par an.

Selon Scott Kupor, directeur de l'Office of Personnel Management, l'administration souhaite travailler avec du personnel capable de mettre en œuvre son orientation politique et de respecter les ordres légaux.

La nouvelle règle est considérée comme faisant partie de réformes plus larges visant à restructurer le système du personnel fédéral. Initialement, il était dit que ces changements pourraient toucher jusqu'à 50 000 employés, mais pour l'instant, la portée du décret est limitée à près de 8 000 employés.