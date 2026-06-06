Polémique autour d'une blague : enquête ouverte contre un milliardaire en Turquie

Une blague faite par un entrepreneur en vue dans la ville d'Izmir, en Turquie, a provoqué une grande controverse. Le parquet principal d'Izmir a ouvert une enquête officielle sur l'incident.

Il a été rapporté que la blague racontée par l'entrepreneur R.K. a été considérée comme insultante envers certains segments de la société, entraînant l'ouverture d'une procédure au titre de l'article 216 du Code pénal.

Selon les médias locaux, les propos concernaient Mustafa Rahmi Koç, le président honoraire de Koç Holding. Il a raconté une blague sur une femme kurde lors de la cérémonie d'ouverture d'un hôpital dans le district de Balçova à Izmir. La blague portait sur le genre, l'identité ethnique et le secret médical.

La déclaration s'est largement répandue sur les réseaux sociaux, provoquant de vives critiques de la part du public et des cercles politiques. Par la suite, l'entrepreneur s'est excusé pour ses propos, affirmant qu'il n'avait pas l'intention d'offenser qui que ce soit.

Des responsables ont également commenté l'incident, soulignant que de telles déclarations peuvent attiser la haine dans la société. Les enquêtes sur cette affaire sont actuellement en cours.