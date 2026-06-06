Polémique autour d'une blague : enquête ouverte contre un milliardaire en Turquie

·93·Monde
Polémique autour d'une blague : enquête ouverte contre un milliardaire en Turquie

Une blague faite par un entrepreneur en vue dans la ville d'Izmir, en Turquie, a provoqué une grande controverse. Le parquet principal d'Izmir a ouvert une enquête officielle sur l'incident.

Il a été rapporté que la blague racontée par l'entrepreneur R.K. a été considérée comme insultante envers certains segments de la société, entraînant l'ouverture d'une procédure au titre de l'article 216 du Code pénal.

Selon les médias locaux, les propos concernaient Mustafa Rahmi Koç, le président honoraire de Koç Holding. Il a raconté une blague sur une femme kurde lors de la cérémonie d'ouverture d'un hôpital dans le district de Balçova à Izmir. La blague portait sur le genre, l'identité ethnique et le secret médical.

La déclaration s'est largement répandue sur les réseaux sociaux, provoquant de vives critiques de la part du public et des cercles politiques. Par la suite, l'entrepreneur s'est excusé pour ses propos, affirmant qu'il n'avait pas l'intention d'offenser qui que ce soit.

Des responsables ont également commenté l'incident, soulignant que de telles déclarations peuvent attiser la haine dans la société. Les enquêtes sur cette affaire sont actuellement en cours.

TurquieIzmirKoç HoldingMustafa Rahmi Koç
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La star de l'équipe nationale d'Irak interrogée pendant sept heures dans un aéroport américainLa star de l'équipe nationale d'Irak interrogée pendant sept heures dans un aéroport américainHier, 18:58Un milliardaire turc enquêté pour une blague en une phraseUn milliardaire turc enquêté pour une blague en une phraseHier, 18:27Des scientifiques cuisent du pain avec des micro-organismes de momie âgés de 5 000 ansDes scientifiques cuisent du pain avec des micro-organismes de momie âgés de 5 000 ansHier, 18:10Roman Abramovitch a-t-il eu une rencontre « secrète » avec Volodymyr Zelensky à Kiev ?Roman Abramovitch a-t-il eu une rencontre « secrète » avec Volodymyr Zelensky à Kiev ?Hier, 17:41Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instantPhénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instantHier, 15:48L'événement astronomique le plus rare de l'année sera observéL'événement astronomique le plus rare de l'année sera observéHier, 15:13
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Une femme donne naissance à des quintuplés après 12 ans d'attente
Une femme donne naissance à des quintuplés après 12 ans d'attente
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue