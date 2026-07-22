Pourquoi Lamine Yamal joue-t-il avec son short bas ? Cela a suscité la curiosité de beaucoup

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Pourquoi Lamine Yamal joue-t-il avec son short bas ? Cela a suscité la curiosité de beaucoup

Le fait que Lamine Yamal porte son short plus bas que les autres joueurs n'échappe pas à l'attention des fans. Bien que diverses hypothèses circulent sur les réseaux sociaux, il n'existe aucune information officielle ou médicale à ce sujet.

Il s'agit avant tout d'une habitude personnelle du joueur et d'une manière de se sentir à l'aise sur le terrain. Yamal préfère jouer avec son short légèrement abaissé, un style devenu sa marque de fabrique au fil du temps.

De telles habitudes sont fréquentes dans le football. Certains joueurs baissent leurs chaussettes, d'autres optent pour des maillots à manches longues ou des accessoires spécifiques. Le choix de Lamine Yamal pourrait simplement être l'une de ces particularités personnelles.

Le joueur lui-même n'a pas encore donné d'explication précise à ce sujet. Par conséquent, les différentes théories sur sa façon de porter son short restent de simples suppositions.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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