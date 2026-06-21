Record du plus grand drapeau installé sur une voiture à Dubaï

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Record du plus grand drapeau installé sur une voiture à Dubaï

Un nouveau record insolite a été enregistré dans la ville de Dubaï, aux Émirats arabes unis. Cette fois, le livre Guinness des records a été atteint grâce au plus grand drapeau jamais installé sur un véhicule.

Il a été annoncé qu'un immense drapeau des ÉAU, d'une surface de 430 mètres carrés, a été installé sur un véhicule spécialement préparé. Ce drapeau a été reconnu comme le plus grand au monde parmi les drapeaux placés sur une voiture en termes de dimensions.

Ce projet a été réalisé non seulement pour établir un record, mais aussi pour démontrer le respect du drapeau national et l'unité nationale. Pendant l'événement, les spectateurs et les invités ont observé ce drapeau géant avec un grand intérêt.

Les experts soulignent qu'à travers de tels records, les ÉAU démontrent une fois de plus leur approche innovante et leur capacité à réaliser des projets d'envergure.

Ce record a davantage renforcé la réputation de Dubaï en tant que centre de projets insolites et remarquables.

DubaïÉmirats arabes unisGuinness World Records
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